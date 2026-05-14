IA nei comuni | Desiderato l’algoritmo deve restare un supporto
In diversi comuni liguri si discute dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi. L’obiettivo è che l’algoritmo funzioni come supporto alle attività di gestione, senza sostituire il lavoro umano. Le questioni principali riguardano come cambierà la ricerca delle norme e quali compiti burocratici potranno essere affidati all’intelligenza artificiale, in particolare quelli che richiedono tempo per essere completati, come la consultazione di documenti e la verifica di dati.
? Domande chiave Come cambierà la ricerca delle norme nei comuni liguri? Quali compiti burocratici potrà svolgere l'algoritmo in pochi secondi? Perché l'intuizione umana resta indispensabile nella gestione della contrattazione? Come influirà la velocità digitale sul rapporto diretto con i cittadini??? In Breve Convegno Anci Liguria presso la sala Piccardo di Genova Sabina Desiderato sottolinea l'importanza dell'empatia nella gestione della contrattazione decentrata L'IA . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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