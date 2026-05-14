IA nei comuni | Desiderato l’algoritmo deve restare un supporto

In diversi comuni liguri si discute dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi. L’obiettivo è che l’algoritmo funzioni come supporto alle attività di gestione, senza sostituire il lavoro umano. Le questioni principali riguardano come cambierà la ricerca delle norme e quali compiti burocratici potranno essere affidati all’intelligenza artificiale, in particolare quelli che richiedono tempo per essere completati, come la consultazione di documenti e la verifica di dati.

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