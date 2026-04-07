Impresa di Lorenzo Guidotti ai Criteria giovanili italiani | Nuoto Uisp 2003 in vetta

Nello splendido impianto olimpionico di Riccione si sono svolti i Criteria Italiani giovanili di nuoto Uisp, dedicati ai migliori 30 atleti per anno di nascita nelle diverse specialità. L'evento si è tenuto il 7 aprile 2026 e ha visto in evidenza la partecipazione di numerosi giovani talenti delle categorie giovanili. La manifestazione ha richiamato atleti provenienti da diverse regioni italiane, impegnati nelle prove di vasca corta.

Cascina (PI), 7 aprile 2026 – Si sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione i Criteria Italiani di vasca corta riservati ai migliori 30 atleti nelle varie specialità per anno di nascita delle categorie giovanili. Per la compagine cascinese si sono qualificati 3 atleti per un totale di 8 gare individuali. La prima giornata di gare è iniziata con una prestazione che ha dell’incredibile, infatti Lorenzo Guidotti, classe 2008, vince il titolo italiano nella gara dei 400 misti abbassando il proprio personale di ben 6 secondi e portandolo a 4’14”42, dominando la gara dalla prima vasca all’ultima con un crono che gli permetterà di partecipare ai prossimi campionati assoluti di aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impresa di Lorenzo Guidotti ai Criteria giovanili italiani: Nuoto Uisp 2003 in vetta Nuoto, Criteria Italiani da sogno: Lorenzo Guidotti conquista il titolo nazionale nei 400 mistiSi sono svolti nello splendido impianto olimpionico di Riccione i Criteria Italiani di vasca corta riservati ai migliori 30 atleti nelle varie... Nuoto: ai criteria nazionali giovanili di Riccione l’atleta della Chimera ancora in vetrina nella categoria Junior. Sofia Napoli si prende altri due titoli italianiAREZZO Due titoli italiani per Sofia Napoli (nella foto) ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione.