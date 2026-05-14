i violentissimi nuovi attacchi della russia in ucraina

Dopo un breve periodo di tregua, la Russia ha ripreso a lanciare attacchi intensi su diverse città ucraine. Le operazioni militari sono riprese con bombardamenti che hanno colpito vari quartieri, causando danni e vittime. Finora, si registrano almeno 23 persone ferite o decedute negli attacchi recenti. Le forze russe hanno continuato a utilizzare artiglieria e missili, mentre le autorità ucraine hanno dichiarato di aver rafforzato le misure di sicurezza nelle aree colpite.

Mercoledì e giovedì la Russia ha bombardato pesantemente l’Ucraina, colpendo Kiev e diverse altre città. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che da mercoledì la Russia ha lanciato 1.567 droni. Solo nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha attaccato l’Ucraina con 670 droni e 56 missili. Sono alcuni tra gli attacchi più intensi che la Russia abbia mai fatto sul territorio ucraino dall’inizio della guerra: almeno 23 persone sono state uccise negli ultimi due giorni. Nel fine settimana tra Ucraina e Russia era entrato in vigore un cessate il fuoco di tre giorni, che Putin aveva chiesto per permettere di celebrare la tradizionale parata del “Giorno della Vittoria”, che celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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