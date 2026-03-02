Ucraina Zelensky | Russia sta preparando nuovi attacchi contro infrastrutture

Il presidente ucraino ha annunciato che la Russia sta organizzando nuovi attacchi contro le infrastrutture del paese, sulla base di rapporti dell'intelligence. Nel suo videomessaggio, ha riferito che le autorità ucraine sono a conoscenza di queste preparazioni e hanno ricevuto informazioni in merito. Nessun dettaglio sui possibili obiettivi o tempistiche è stato fornito, ma l'allarme è stato diffuso pubblicamente.

Kiev, 1 mar. (Adnkronos) - La Russia sta preparando nuovi attacchi contro le infrastrutture ucraine. A suonare il campanello d'allarme, secondo quanto riferisce Ukrinform, è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio e citando i rapporti dell'intelligence. "Sappiamo che i russi non intendono fermare i loro attacchi. È un dato di fatto. Stanno preparando nuovi attacchi. Contro le infrastrutture. L'intelligence fornisce le informazioni pertinenti. Pertanto, tutti coloro il cui lavoro o servizio è proteggere l'Ucraina dagli attacchi devono essere concentrati in primavera, ora, come lo sono stati in inverno", ha sottolineato Zelensky. 🔗 Leggi su Iltempo.it

