Durante l'ultima riunione del Tavolo permanente di controllo sulle bonifiche, i rappresentanti dei gruppi ambientalisti hanno criticato i progressi delle operazioni di pulizia dei terreni contaminati dalla diossina, sottolineando i ritardi e le difficoltà nello smaltimento. È stato inoltre confermato che le attività di bonifica stanno procedendo più lentamente rispetto a quanto previsto, con Pedemontana che ha ammesso i ritardi nei tempi stabiliti.

All’ultima riunione del Tavolo permanente di controllo sulle opere di bonifica, i gruppi ambientalisti del territorio hanno espresso insoddisfazione e dubbi sull’andamento delle operazioni e sui piani di smaltimento, ottenendo il riconoscimento dei ritardi da parte di Pedemontana. All’ultimo incontro, presente il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, coordinatore dei Comuni della tratta B2, oltre al collega di Meda e presidente della Provincia, Luca Santambrogio, e un delegato del sindaco di Barlassina, insieme ad Arpa e Pedemontana, sono stati evidenziati ritardi e incompletezze delle informazioni da parte di Pedemontana su analisi chimiche di collaudo, andamento della bonifica e piani di smaltimento dei terreni contaminati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I terreni contaminati dalla diossina: "Le bonifiche vanno a rilento"

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