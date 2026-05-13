Bonifica dei terreni contaminati dalla diossina e dati sulla qualità dell' aria | Noi non siamo per nulla tranquilli

Le autorità hanno comunicato che l’80% dei terreni contaminati dalla diossina sono stati sottoposti a operazioni di bonifica, con circa metà delle celle di collaudo che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti. Le verifiche, effettuate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale, indicano che l’altra metà delle celle necessita di ulteriori controlli. Contestualmente, sono stati diffusi dati sulla qualità dell’aria, che tuttavia non hanno tranquillizzato le forze dell’ordine e i cittadini coinvolti.

Pedemontana aveva rassicurato: l’80% dei terreni sono stati sottoposti a bonifica e delle oltre 500 celle oggetto di collaudo, il 50% ha raggiunto gli obiettivi di bonifica, confermato anche da Arpa, mentre l’altro 50% comprende celle che devono essere sottoposte a ulteriori accertamenti e celle.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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