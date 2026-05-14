I soldi della Regione Schifani punta alla parificazione del rendiconto 2022 | Pronti a utilizzare oltre 5 miliardi

Il presidente della Regione ha annunciato che si punta a ottenere entro la fine del mese il giudizio di parificazione del rendiconto 2022 dalla Corte dei Conti. Questo passaggio è considerato fondamentale per poter utilizzare oltre cinque miliardi di euro provenienti dagli avanzi di gestione degli ultimi esercizi finanziari. La Regione si prepara quindi a sbloccare queste risorse, che rappresentano una cifra significativa per i progetti e le spese previste nel bilancio regionale.

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La Regione siciliana punta a ottenere entro la fine del mese il giudizio di parificazione del rendiconto 2022 da parte della Corte dei Conti, passaggio ritenuto decisivo per sbloccare l’utilizzo di oltre 5 miliardi di euro derivanti dagli avanzi di gestione degli ultimi esercizi finanziari.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parifica parziale del rendiconto della Regione dalla Corte dei Conti, Schifani: "Risanamento prosegue"Parifica parziale del Rendiconto della Regione Siciliana per il 2021 da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti. Acireale approva il rendiconto 2025: equilibri rispettati e oltre 4 milioni pronti per nuovi interventiIl Comune di Acireale chiude il 2025 con un dato che fotografa la solidità dei conti pubblici: un avanzo di amministrazione di 92. Temi più discussi: Soldi della Regione al Comune contro le barriere architettoniche; Stanno arrivando i soldi per mettere in sesto l’azienda dei trasporti di Genova; Continuità aerea Sardegna: i soldi del del carburante li mettono Regione e Governo; Sono in arrivo i soldi (40 milioni di euro) per salvare AMT Genova. #9maggio 1420: #Venezia accetta la spontanea sottomissione di #Feltre che aveva offerto al condottiero Filippo Arcelli (piacentino al soldo della Repubblica) 10 mila ducati perché non facesse lagrimevole strage della città. Venezia distribuirà i soldi alla pop x.com Il garante Giulianelli e i soldi della Regione fatturati al suo StudioLa bizzarria fiscale emerge dai decreti della Direzione risorse umane e strumentali con cui la Regione dà il via libera ai compensi mensili all’avvocato maceratese. L’ultimo in ordine di tempo è dello ... corriereadriatico.it I soldi della Regione ossigeno per gli hotelSta per partire la corsa ai finanziamenti del bando EuReCa della Regione. Stiamo parlando dei fondi che la Regione ha messo a disposizione per riqualificare le attività ricettive. Confcommercio Rimini ... ilrestodelcarlino.it