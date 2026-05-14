Un'azienda ha presentato una nuova filosofia riguardo ai robot autonomi, sostenendo che questi dispositivi possano contribuire a migliorare la qualità della vita quotidiana. La loro visione combina l'autonomia tecnologica con un approccio che punta a rendere i robot più umani nelle interazioni. La proposta si basa sull'idea di sviluppare strumenti che siano in grado di funzionare senza interventi costanti, mantenendo comunque un tocco umano nelle modalità di comunicazione e interazione con le persone.

Una filosofia diversa quella di Mammotion, ovvero il fatto che la tecnologia debba essere nello stesso tempo più autonoma ma anche più umana. Ce l’ha raccontata Niklas Masson, Pr Manager Europa dell’azienda specializzata in robot tagliaerba e per piscine, al lancio della nuova gamma. Partiamo dalle basi: cosa distingue i vostri robot rispetto a quelli già presenti sul mercato? “La differenza principale sta nell’approccio. Non vogliamo proporre un prodotto “uno per tutti”, ma soluzioni pensate per esigenze specifiche. Oggi sul mercato ci sono molti robot, ma spesso non tengono conto delle reali complessità dei giardini o delle piscine. Noi lavoriamo per offrire dispositivi intelligenti, in grado di adattarsi a contesti diversi, sia per dimensioni che per struttura”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “I robot autonomi miglioreranno la qualità della nostra vita”

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