Panacea multi-robot autonomi e intelligenti per garantire la salute del mare

Un progetto ha sviluppato robot autonomi e intelligenti con sistemi di intelligenza artificiale, progettati per monitorare le praterie di Posidonia oceanica e salvaguardare la salute dei mari. Questi robot sono stati impiegati in aree marine per rilevare eventuali cambiamenti o minacce alle piante acquatiche, fornendo dati in tempo reale. L’iniziativa mira a migliorare la gestione e la tutela degli ecosistemi marini attraverso tecnologie avanzate.

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Robot dotati di sistemi di Intelligenza Artificiale per monitorare le praterie di Posidonia oceanica e difendere la salute dei mari. E’ questo il risultato del progetto “Panacea” portato avanti negli ultimi due anni e mezzo dalle Università di Pisa e di Firenze e finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del programma PRIN2022. La sperimentazione è avvenuta in acqua dolce e nei fondali marini tra Cecina e Livorno. Qui i ricercatori hanno testato la squadra di robot intelligenti che comunicano tra loro: il drone subacqueo Zeno dell’Università di Pisa e FeelHippo dell’Università di Firenze come veicolo di superficie.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tecno presenta “KontrolON Automazione” al SaMoTer 2026: impianti più intelligenti e autonomiTecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, lancia sul mercato la nuova soluzione... IA 2026: dai ricercatori autonomi ai robot guidati da Pokémon GoDurante la sessione speciale dei tavoli rotondi svoltasi il 21 aprile 2026, gli esperti del settore hanno delineato le dieci direzioni fondamentali...