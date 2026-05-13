Panacea multi-robot autonomi e intelligenti per garantire la salute del mare
Un progetto ha sviluppato robot autonomi e intelligenti con sistemi di intelligenza artificiale, progettati per monitorare le praterie di Posidonia oceanica e salvaguardare la salute dei mari. Questi robot sono stati impiegati in aree marine per rilevare eventuali cambiamenti o minacce alle piante acquatiche, fornendo dati in tempo reale. L’iniziativa mira a migliorare la gestione e la tutela degli ecosistemi marini attraverso tecnologie avanzate.
Robot dotati di sistemi di Intelligenza Artificiale per monitorare le praterie di Posidonia oceanica e difendere la salute dei mari. E’ questo il risultato del progetto “Panacea” portato avanti negli ultimi due anni e mezzo dalle Università di Pisa e di Firenze e finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del programma PRIN2022. La sperimentazione è avvenuta in acqua dolce e nei fondali marini tra Cecina e Livorno. Qui i ricercatori hanno testato la squadra di robot intelligenti che comunicano tra loro: il drone subacqueo Zeno dell’Università di Pisa e FeelHippo dell’Università di Firenze come veicolo di superficie.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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