Panacea multi-robot autonomi e intelligenti per garantire la salute del mare

Da ildenaro.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto ha sviluppato robot autonomi e intelligenti con sistemi di intelligenza artificiale, progettati per monitorare le praterie di Posidonia oceanica e salvaguardare la salute dei mari. Questi robot sono stati impiegati in aree marine per rilevare eventuali cambiamenti o minacce alle piante acquatiche, fornendo dati in tempo reale. L’iniziativa mira a migliorare la gestione e la tutela degli ecosistemi marini attraverso tecnologie avanzate.

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Robot dotati di  sistemi di Intelligenza Artificiale  per monitorare le praterie di Posidonia oceanica e  difendere la salute dei mari. E’ questo il risultato del progetto “Panacea” portato avanti negli ultimi due anni e mezzo dalle  Università di Pisa e di Firenze  e finanziato dal  Ministero dell’Università e Ricerca  nell’ambito del programma  PRIN2022. La sperimentazione è avvenuta in acqua dolce e nei fondali marini tra Cecina e Livorno. Qui i ricercatori hanno testato  la squadra di robot intelligenti che comunicano tra loro:  il  drone subacqueo Zeno  dell’Università di Pisa e  FeelHippo  dell’Università di Firenze come veicolo di superficie.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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