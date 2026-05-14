I Rio si riuniscono e tornano in scena concerto in piazza a Fiorano

Da modenatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi quattro anni di silenzio, i Rio tornano a esibirsi in un concerto in piazza a Fiorano. L’evento si svolgerà sabato 16 maggio in occasione del Maggio fioranese, con la piazza Ciro Menotti che ospiterà l’appuntamento musicale. Si tratta di uno degli eventi più attesi della stagione, che riporterà la band sul palco dopo un lungo periodo di assenza.

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Il silenzio dura quasi quattro anni, ma il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Sabato 16 maggio, Piazza Ciro Menotti a Fiorano in occasione del Maggio fioranese si trasforma nel cuore pulsante della musica dal vivo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il grande ritorno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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