Arti marziali e kickboxing tornano di scena al teatro Verdi | si apre l' evento Resilience

Sabato 9 maggio, il teatro Verdi di Cesena ospiterà l’ottava edizione di “Resilience”, evento dedicato alle arti marziali e alla kickboxing. La manifestazione si svolge in un teatro utilizzato spesso per spettacoli di vario genere e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo locale. La serata prevede incontri e dimostrazioni di combattimento, attirando appassionati e praticanti di questa disciplina.

Cesena si prepara a vivere una serata di grande sport e spettacolo. Sabato 9 maggio, il teatro Verdi ospiterà l'ottava edizione di “Resilience”, evento dedicato alla kickboxing diventato negli anni un punto di riferimento per il territorio. Un appuntamento atteso che unisce agonismo e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Si sogna al Teatro Verdi, in scena Rocky - The Musical di CannitoFirenze, 20 marzo 2026 – Domani e dopodomani sera, con inizio alle 21, Rocky arriva a Firenze, e in particolare al Teatro Verdi. Trump all’evento di arti marziali mentre saltano i negoziati: la notte controversa tra diplomazia e spettacoloPerché Trump era all’UFC durante i negoziati con l’Iran? C’è una fotografia che racconta più di mille briefing diplomatici. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arti Marziali: 7 ori ed 1 argento per il Team Sicilia di Cesare Belluardo agli Italiani di Roma; Spring Dragon Wushu a Catanzaro; OPI BOXING NIGHT MILANO: TEST INTERNAZIONALI E GRANDI RITORNI; MMA: Arti Marziali Miste - Falò - Play RSI. Differenza tra Muay Thai e Kickboxing: tecniche e regolamentiIl Muay Thai e il Kickboxing, pur condividendo radici nella lotta in piedi, si distinguono per tecniche e regolamenti. Mentre il Muay Thai enfatizza colpi con ginocchia e gomiti, il Kickboxing offre u ... blogdisport.it Firenze si infiamma per Oktagon, tra kickboxing e arti marzialiRoma, (askanews) – Tutto esaurito al Mandela Forum di Firenze per Oktagon Bellator, prestigioso gala internazionale di sport da combattimento che ha infiammato migliaia di appassionati del genere ... affaritaliani.it #Cronaca #SportPenisolaeCostiera Le ASD Centro Arti Marziali Penisola Sorrentina e Tersicore Gym fanno il pieno di medaglie alla gara nazionale di Karate “Città di Marigliano” - facebook.com facebook