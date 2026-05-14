Ecco i principali programmi televisivi in onda oggi, 14 maggio 2026. Su Rai 1 viene trasmesso un episodio di una fiction intitolata “Buonvino”, mentre Canale 5 presenta il film “Fobidden Fruit”. Su Rai 2, invece, si svolge la tradizionale diretta dell’Eurovision Song Contest 2026, con esibizioni di vari artisti provenienti da diversi paesi. La giornata televisiva si concentra su intrattenimento, musica e fiction.

Guida ai programmi TV del 14 maggio 2026: “Buonvino” su Rai 1, “Fobidden Fruit” su Canale 5, “Eurovision Song Contest 2026” su Rai 2. La prima serata del 14 maggio offre su Rai 1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese, con un doppio episodio che mescola tensione e sentimenti. Su Rai 2 domina la musica con la Seconda Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, uno degli eventi più attesi dell’anno. Canale 5 punta sul melodramma con Forbidden Fruit, mentre Italia 1 propone l’energia inconfondibile de Le Iene. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Collection schiera un titolo di peso: Interstellar, viaggio epico tra spazio e emozioni. Rai 1 – Buonvino – Misteri a Villa Borghese (21:25).🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 14 maggio 2026: fiction, musica e film

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