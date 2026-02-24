I programmi TV di oggi 24 febbraio 2026 | musica fiction e film

Il Festival di Sanremo, trasmesso su Rai 1, ha attirato un grande pubblico a causa della presenza di ospiti famosi e di esibizioni emozionanti. La fiction “Io sono Farah” su Canale 5 ha riscosso successo tra gli spettatori, mentre Nove ha puntato sul film “Maschi contro Femmine”, che ha registrato un aumento degli ascolti. La varietà di programmi proposti ha soddisfatto diversi gusti, coinvolgendo milioni di italiani davanti alla tv.

Guida ai programmi TV del 24 febbraio 2026: “Festival di Sanremo” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Maschi contro Femmine” su Nove. La prima serata del 24 febbraio propone una programmazione ricca e molto varia. Su Rai 1 debutta il Festival di Sanremo 2026, l’evento più atteso dell’anno, con i 30 Big in gara e ospiti di grande richiamo. Rai 2 punta sulla potenza visiva di The Americas, un viaggio spettacolare tra gli ecosistemi del continente americano. Rai 3 sceglie il cinema d’autore con Un eroe, un film intenso che riflette sul peso della verità. Su Canale 5 torna la serie rivelazione Io sono Farah, storia drammatica e appassionante di una madre in fuga dal passato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

I programmi TV di oggi 16 febbraio 2026: fiction, musica e filmOggi, il palinsesto televisivo si arricchisce di programmi diversi, perché le reti hanno scelto di proporre intrattenimento, musica e cinema.

I programmi TV di oggi 1 febbraio 2026: fiction, quiz e filmOggi in tv ci sono diverse scelte tra fiction, quiz e film.

German by ear | Everyday phrases in German | Speak German in Real Life Situations

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 16 febbraio; I programmi TV di oggi 23 febbraio 2026: film, cabaret e attualità; I programmi in tv sabato 21 febbraio 2026; Programmi in TV stasera 23 febbraio 2026: Rosso Volante, Dirty Dancing, Zelig, Quarta Repubblica.

Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Marzo 2026: dalla nuova stagione di ‘Casa a prima vista’ a ‘Vladimir – Stefano Massini racconta Putin’Il mese di Marzo 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti ... superguidatv.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 23 febbraioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com

La firma di Alberto Angela su uno dei programmi più iconici della Rai, oggi è assente. Non nei palinsesti, dove Alberto Angela continua a comparire regolarmente, ma su un contratto che dovrebbe garantire stabilità a uno dei simboli culturali del servizio pubbli - facebook.com facebook