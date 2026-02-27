I programmi TV di oggi 27 febbraio 2026 | musica fiction e film

Ecco una panoramica dei programmi televisivi in onda oggi, 27 febbraio 2026. Tra musica, fiction e film, il palinsesto offre diverse opzioni per gli spettatori. Su Rai 1 si può seguire la storica manifestazione musicale, mentre Canale 5 propone una fiction dedicata a una protagonista giovane. Su Canale 20 va in onda un thriller che ha riscosso attenzione tra il pubblico.

Guida ai programmi TV del 27 febbraio 2026: “Sanremo” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “L’ultima discesa” Canale 20. La prima serata del 27 febbraio propone una programmazione ricca e molto varia, con titoli forti distribuiti tra intrattenimento, cinema e approfondimento. Su Rai 1 domina Sanremo 2026, appuntamento centrale della settimana televisiva, mentre Rai 2 punta sul fascino documentaristico di The Americas, viaggio visivo tra natura e culture del continente americano. Canale 5 propone un nuovo episodio della serie turca Io sono Farah 2, tra tensioni familiari e colpi di scena. Per gli amanti del cinema, Italia 1 offre l’azione spettacolare di Transformers – Il risveglio, mentre Sky Cinema arricchisce la serata con titoli di grande richiamo come I peccatori, Supernova e il classico hitchcockiano La donna che visse due volte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

