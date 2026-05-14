In alcune strutture sanitarie della zona, la presenza di infermieri è insufficiente rispetto alle esigenze operative. Questa situazione comporta turni di lavoro più lunghi del normale, un aumento del carico di lavoro per il personale e sfide nella gestione quotidiana delle attività assistenziali. La carenza di personale infermieristico è una problematica diffusa e strutturale che interessa diversi punti di assistenza sanitaria locale.

In Maremma non esistono realtà sanitarie completamente coperte dal punto di vista infermieristico. Una carenza strutturale che si traduce in turni pesanti, sovraccarico di lavoro e difficoltà organizzative. A tracciare il quadro è Luca Grechi, presidente dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche. "Negli ultimi anni il ruolo dell’infermiere è profondamente cambiato – spiega Grechi – così come i percorsi universitari e le possibilità di specializzazione. Oggi gli infermieri hanno competenze sempre più avanzate, pensate per rispondere ai bisogni dei cittadini. Ma anche in Maremma non ci sono organici completi e questo comporta inevitabilmente un sovraccarico per chi è già in servizio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I problemi della professione: "Con così pochi infermieri il carico di lavoro è stressante"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giornata in piazza con gli infermieri: "Professione spesso stigmatizzata. La sfida è attirare di più i giovani"A Modena, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere sarà possibile immergersi per un pomeriggio nella vita di chi ogni giorno si...

Leggi anche: Cento anni infermieri, Fnopi: "Professione matura, autonoma e solida"

Temi più discussi: I problemi della professione: Con così pochi infermieri il carico di lavoro è stressante; Riforma forense 2026: primo via libera alla Camera e ciclo di incontri a Firenze; Rotaract UniCal e Ordine degli Avvocati di Cosenza: insieme per il futuro della professione forense; La media dei redditi degli avvocati nasconde forti disparità economiche.

Forse questo tizio non ha capito che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato grave. E continua, senza problemi, a scrivere queste cose sul suo canale che, forse non ha capito, è sempre monitorato dalle forze dell'ordine x.com

100 anni di professione infermieristica. Mattarella: Solidarietà e cura non possono essere eccezioni. Infermieri sono il motore del diritto alla salute. Ma poi rileva ...Il Presidente della Repubblica celebra la Giornata internazionale dell’infermiere e i cento anni della professione infermieristica, definendo gli infermieri motore del diritto alla salute e pilastro ... quotidianosanita.it

Medicina difensiva. Il problema risiede nella concezione individualistica della professioneVa bene la lettera di Tartaglia ma ancora troppo soffice, non affronta infatti i problemi culturali che affliggono la nostra classe medica ed in generale le professioni sanitarie. Il problema della ... quotidianosanita.it