Cento anni infermieri Fnopi | Professione matura autonoma e solida

Oggi si celebra un centenario per la professione infermieristica italiana, un traguardo che segna un secolo di attività nel settore. La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha commentato questa ricorrenza definendo la professione come matura, autonoma e solida. La giornata rappresenta un momento importante per riflettere sui progressi compiuti e sulla crescita del ruolo degli infermieri nel sistema sanitario nazionale.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Quella di oggi "è una giornata che segna un passaggio storico per la professione infermieristica italiana. Festeggiamo cento anni di sapere infermieristico: un secolo di studio, dedizione, assistenza, crescita civile e professionale. Quest'anno, le celebrazioni italiane della Giornata internazionale dell'Infermiere coincidono con una riforma accademica di portata epocale per i nostri 462mila infermieri e infermieri pediatrici, sancita dai recenti decreti che non sono semplici passaggi burocratici, ma il sigillo su un'identità professionale ormai matura, autonoma e scientificamente solida"....🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cento anni infermieri, Fnopi: "Professione matura, autonoma e solida" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cento anni e 70 di professione: Perugia celebra l'avvocato Giovambattista Calvieri, decano del foroFondatore dello studio legale Calvieri nel 1963 e iscritto in Cassazione dal 1977, oggi l'omaggio dell'Ordine degli avvocati. Anelli (Ordini medici) scrive a Fnopi: “Rispetto e stima per infermieri”(Adnkronos) – Una lettera di chiarimento dal presidente della Federazione degli Ordini medici (Fnomceo), Filippo Anelli, alla presidente della... Argomenti più discussi: 12 maggio nel segno della formazione che diventa eccellenza; Cento anni di formazione infermieristica: Genova celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere; Gli infermieri volano alto, grazie alla convenzione tra Fondazione e Ita Airways; Ita Airways: Fnopi, convenzione con gli infermieri per giornata internazionale. Cento anni di formazione infermieristica: Genova celebra la Giornata Internazionale dell’InfermiereNati per prendersi cura, formati per eccellere è il tema scelto dalla FNOPI per accompagnare le celebrazioni di quest’anno ... telenord.it