Da vittima a indagato per calunnia | assolto agente di Polizia Locale Il fatto non sussiste

Dopo otto anni di battaglie legali, un agente della Polizia Locale di Villa Castelli è stato assolto dall'accusa di calunnia. La vicenda giudiziaria ha visto il poliziotto, inizialmente vittima di accuse, finire sotto processo per aver presumibilmente falsamente accusato qualcuno. La sentenza ha stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo così un capitolo lungo e complesso per tutte le persone coinvolte.

Si chiude, dopo 8 anni, con una piena riabilitazione, la complessa vicenda giudiziaria che ha visto Fabio Zaccaria, 50 anni, agente della Polizia Locale di Villa Castelli VILLA CASTELLI – Si chiude, dopo 8 anni, con una piena riabilitazione, la complessa vicenda giudiziaria che ha visto Fabio Zaccaria, 50 anni, agente della Polizia Locale di Villa Castelli, finire a processo con la pesante accusa di calunnia perché sospettato di aver falsamente accusato un cittadino, C.C., 48 anni, di averlo investito volontariamente durante un servizio di viabilità. Il giudice monocratico Simone Falerno lo ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste.