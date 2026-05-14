I premi finali di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Anche Nanni Moretti alla premiazione

Da romadailynews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I PREMI FINALI DI IMMAGINARIA 2026 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women IMMAGINARIA: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderio   Consegnati tre Premi del Pubblico per la 21a edizione: al documentario statunitense  A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot  di Annie Laurie Medonis, al lungometraggio francese  Des preuves d’amour  di Alice Douard e al cortometraggio canadese  A mort le bikini!  di Justine Gauthier L’edizione 2026 dedicata a Edda Billi, la testimonial Federica Rosellini e il claim  The Power of Love Si è tenuta al  Cinema Nuovo Sacher di Roma  la XXI edizione di  Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne con la direzione artistica di  Elena Rossi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - I premi finali di “Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women”. Anche Nanni Moretti alla premiazione
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