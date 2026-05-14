I PREMI FINALI DI IMMAGINARIA 2026 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women IMMAGINARIA: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderio Consegnati tre Premi del Pubblico per la 21a edizione: al documentario statunitense A Culinary Uprising: The Story of Bloodroot di Annie Laurie Medonis, al lungometraggio francese Des preuves d’amour di Alice Douard e al cortometraggio canadese A mort le bikini! di Justine Gauthier L’edizione 2026 dedicata a Edda Billi, la testimonial Federica Rosellini e il claim The Power of Love Si è tenuta al Cinema Nuovo Sacher di Roma la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne con la direzione artistica di Elena Rossi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - I premi finali di “Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women”. Anche Nanni Moretti alla premiazione

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