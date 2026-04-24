Immaginaria International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women

Dal 8 al 10 maggio, il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospiterà la XXI edizione di Immaginaria, il festival internazionale dedicato al cinema di donne lesbiche e ribelli. L’evento si concentra su film indipendenti realizzati da registe e protagonisti femminili, offrendo uno spazio di visibilità e confronto. Durante i tre giorni, saranno proiettate diverse pellicole, accompagnate da incontri e discussioni con autori e partecipanti.

Dall’8 al 10 maggio il Cinema Nuovo Sacher di Roma accoglie la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, appuntamento di riferimento per il cinema indipendente delle donne. Tre giorni di proiezioni, incontri e dialoghi con registe e attrici.🔗 Leggi su Romatoday.it Immaginaria Festival Notizie correlate “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... Bari International Film&Tv Festival: annunciati i primi protagonisti della 17ª edizioneRoberto Andò presidente di giuria, Irene Maiorino conduce le serate inaugurale e finale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di Immaginaria, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femminista; Immaginaria 2026: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderio; Love Letters vince il Rendez-Vous, la rassegna del nuovo cinema francese; Paese della Musica: sul palco con Vasco. Immaginaria 2024, Sara Drago sarà la madrina del FestivalDal 9 al 12 maggio 2024 si svolgerà a Roma, al Nuovo Cinema Acquila, la XIX edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women, manifestazione di cinema ... gay.it A Roma Immaginaria il Festival del cinema femminista e LgbtDal 9 al 12 maggio 2024 il Nuovo Cinema Aquila di Roma ospita la diciannovesima edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women. 3 giorni di proiezioni, 33 ... globalist.it Al via il Lakes Noir International Film Festival: a Luino la rassegna del cinema crime e noir - facebook.com facebook Modine, Frears, Morante tra i protagonisti al Riviera international Film festival x.com