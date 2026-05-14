I poliziotti? Fascisti vanno disarmati | lo sfregio della sinistra alle divise

Dopo l’arresto di un cittadino senegalese a Milano, avvenuto la settimana scorsa durante un controllo in un ristorante etnico, sono scoppiate polemiche che coinvolgono le forze di polizia. La discussione si è infiammata sui social e sui media, con alcuni messaggi che definiscono gli agenti “fascisti” e chiedono che siano disarmati. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra istituzioni e opinione pubblica, alimentato da episodi passati e polemiche politiche.

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Le polemiche seguite all’arresto a Milano, alla fine della settimana scorsa, di un cittadino senegalese, Diala Kante, dopo un controllo effettuato dalla polizia nel ristorante etnico “Baobab” da lui frequentato, si inseriscono in un contesto di lungo corso. All’inizio, Sessantotto o giù di lì, c’erano i libri rubati in libreria o in biblioteca. La sinistra, non solo quella extraparlamentare, lo considerava un atto lecito, non punibile. La cultura deve essere di massa e quindi ben venga questa forma di “esproprio proletario”, anche se illegale. Poi l’area dell’illegalità tollerata, sostenuta, promossa, si è allargata come una macchia d’olio....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I poliziotti? "Fascisti, vanno disarmati": lo sfregio della sinistra alle divise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA VERITÀ SULLA SINISTRA HAI TEMPI DI FUNARI Notizie correlate La sinistra orfana degli spettri fascistiLa narrazione della sinistra anti-Meloniana in questi anni si è basata sull’equazione tra destra sovranista e fascismo storico, un falso che sta... “Fascisti”. E i collettivi di sinistra bloccano un incontro (autorizzato) sul referendumProsegue la tendenza dei collettivi di sinistra di considerare gli spazi scolastici e universitari come proprio terreno esclusivo di propaganda e... Argomenti più discussi: I poliziotti? Fascisti, vanno disarmati: lo sfregio della sinistra alle divise | Libero Quotidiano.it; Andrea Sempio barricato in tribunale: Non esce nemmeno per mangiare | Libero Quotidiano.it; Chiara Poggi, l'ultima perizia: Il Dna sulla bicicletta e sul cucchiaino | Libero Quotidiano.it. I troll fascisti li blocco subito.Detto questo, quando parlo di pulizia all'interno delle forze dell'ordine, mi riferivo a tutti i poliziotti spacciati da Salvini e simili come eroi,ma che al contrario era dei delinquenti patentati.Anche fra i politici ci sono tanti delinquenti. x.com Meglio i fascisti che fanno gli eroi degli eroi che fanno i fascistiFascisteggianti, ergo impresentabili: Luca Scatà e Cristian Movio, i poliziotti che nello scorso dicembre, a Sesto San Giovanni, intercettarono e uccisero Anis Amri, il responsabile dell’attacco al ... ilfoglio.it