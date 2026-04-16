La sinistra orfana degli spettri fascisti

Negli ultimi anni, la narrazione della sinistra anti-Meloniana ha spesso associato la destra sovranista al fascismo storico. Questa rappresentazione ha guidato il discorso pubblico, ma sta incontrando difficoltà nel sostenere questa equazione. La comparsa di elementi divergenti, nonché il mutare delle dinamiche politiche, sta portando a un ripensamento di questa narrativa. La questione si inserisce in un quadro più ampio di analisi delle posizioni politiche e delle identità di partito.

La narrazione della sinistra anti-Meloniana in questi anni si è basata sull’equazione tra destra sovranista e fascismo storico, un falso che sta collassando e finirà per travolgere i suoi pifferai. Due fatti hanno dato un colpo letale allo storytelling progressista sul ritorno del totalitarismo: il primo, la sconfitta di Viktor Orban nel voto in Ungheria, dove il presunto “dittatore” ha accettato un verdetto democratico e pacificamente ha lasciato il governo, un trionfo delle regole dello Stato di diritto, a Budapest, dove la sinistra qualunquista vedeva solo autoritarismo; il secondo, l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni (reiterato...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La sinistra orfana degli spettri fascisti LA VERITÀ SULLA SINISTRA HAI TEMPI DI FUNARI Notizie correlate Leggi anche: Magyar: «Meloni fa un ottimo lavoro, spero di parlarci presto». La sinistra italiana subito orfana della sua nuova icona Remigrazione, la sinistra occupa l'aula alla Camera: "I fascisti qui non entrano"Camera dei Deputati mai così piena di parlamentari e giornalisti, per essere un venerdì mattina: l'attesa ovviamente non è per le consuete... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La sinistra orfana degli spettri fascisti | Libero Quotidiano.it; Magyar: Meloni fa un ottimo lavoro, spero di parlarci presto. La sinistra italiana subito orfana della sua nuova icona; Magyar | Meloni fa un ottimo lavoro spero di parlarci presto La sinistra italiana subito orfana della sua nuova icona; Silvia Salis, il libro-manifesto: la prova della caccia a Palazzo Chigi? | Libero Quotidiano.it. Magyar: «Meloni fa un ottimo lavoro, spero di parlarci presto». La sinistra italiana subito orfana della sua nuova icona- - facebook.com facebook Magyar: «Meloni fa un ottimo lavoro, spero di parlarci presto». La sinistra italiana subito orfana della sua nuova icona x.com