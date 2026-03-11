Fascisti E i collettivi di sinistra bloccano un incontro autorizzato sul referendum

Un incontro sul referendum, autorizzato, è stato bloccato da gruppi di sinistra che fanno parte di collettivi. Questi gruppi hanno deciso di intervenire, considerando gli spazi scolastici e universitari come loro territorio per attività e manifestazioni. La tensione tra le parti si è manifestata con il blocco dell’evento, coinvolgendo studenti e organizzatori presenti sul posto.

Prosegue la tendenza dei collettivi di sinistra di considerare gli spazi scolastici e universitari come proprio terreno esclusivo di propaganda e azione. Da troppo tempo si assiste a manifestazioni, talvolta pure violente, tese a impedire a chiunque non sia schierato dalla loro parte di parlare. È una contrazione estrema della democrazia nell’ambito universitario e scolastico, una dittatura di pensiero che va avanti inesorabile, anche tutelata da una certa parte politica che coccola questi soggetti nella speranza che portino qualche voto, che per altro non arriverà da quelle parti. L’ultimo episodio di questo tipo si è registrato a Bologna, dove il plesso di Giurisprudenza dell’università è stato occupato dal Cua per impedire la realizzazione di un evento per il “sì” al referendum organizzato da Azione Universitaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Fascisti”. E i collettivi di sinistra bloccano un incontro (autorizzato) sul referendum Articoli correlati "Si comportano da fascisti rossi", "Non è vero". Ma i collettivi vietano le idee lontane dalle loroIl pluralismo di pensiero nelle scuole italiane esiste solo nella carta ma questa non è una novità. “Si comportano da fascisti rossi”, “Non è vero”. Ma intanto i collettivi vietano le idee lontane dalle loroIl pluralismo di pensiero nelle scuole italiane esiste solo nella carta ma questa non è una novità. Una raccolta di contenuti su Fascisti E i collettivi di sinistra... Temi più discussi: La Repubblica di Caulonia: un breve esperimento rivoluzionario nella Calabria del 1945; Lione: è stata la banda fascista di Quentine Deranque a lanciare l’assalto; Il sabato blindato di Prato: Diciamo no al nuovo fascismo. Contro manifestazione per il presidio di Remigrazione; E gli iraniani contestano i pacifisti. Questo intervento militare ci serve. Il blitz del Collettivo: nelle targhe delle strade nomi di attiviste e rivoluzionarieDiversi i punti della città in cui il Caciara è intervenuto per sostituire temporaneamente le intitolazioni legate al passato fascista e coloniale italiano ... msn.com Fuori i fascisti e i sionisti dalle scuole. Assalto pro Pal conto il senatore Fdi Marco LiseiI collettivi rossi di sinistra sono protagonisti di un altro, l’ennesimo, episodio di censura e violenza politica nei confronti di un loro avversario politico come il senatore di Fratelli d’Italia ... ilgiornale.it Già i fascisti si opposero alla separazione delle carriere perché disfunzionale al regime. Come mai, ora, i «difensori» della Costituzione insultano chi vuole un cambiamento - facebook.com facebook "Cara Mamma,Papà, Zii e tutti quanti, Hanno letto ieri la sentenza, l’ultima ora è scoccata." #Patriota nella V Div. Al. #GL "S.Toja", #MarioLossani fu arrestato dai fascisti della #Littorio"nel febbraio '45.Venne fucilato il #10marzo 1945 dopo giorni di torture.Avev x.com