I Pinguini Tattici Nucleari annunciano sui social nuovi appuntamenti live Nel divertente video anche il comico Andrea Pisani
I Pinguini Tattici Nucleari hanno condiviso sui social un video teaser che annuncia i loro prossimi concerti dal vivo. Nel video compare anche il comico Andrea Pisani, che contribuisce a creare un tono leggero. L’annuncio riguarda le date delle esibizioni e viene pubblicato attraverso i canali ufficiali della band. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito nel breve video.
(askanews) – I Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato oggi sui loro canali social un divertente video teaser che anticipa l’annuncio dei prossimi appuntamenti live. Nel trailer, accanto alla band, anche il comico Andrea Pisani. GUARDA LE FOTO Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, The Weeknd e le news musicali della settimana. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Pinguini Tattici Nucleari: il divertente annuncio dei nuovi live Amica. 🔗 Leggi su Amica.it
Articoli correlati
I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il tour negli stadi per il 2027I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il Tour Stadi 2027, con cui la band tornerà dal vivo in estate I Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il...
I Pinguini Tattici Nucleari si confermano la band italiana più ascoltata anche nel 2025Il 2025 ha confermato i Pinguini Tattici Nucleari come la band più importante nel panorama musicale italiano Il 2025 ha confermato ancora di più i...
I Pinguini Tattici Nucleari annunciano con un video teaser il nuovo tour
Tutto quello che riguarda Pinguini Tattici Nucleari
Temi più discussi: PINGUINI TATTICI NUCLEARI il video teaser per i loro prossimi live; Pinguini, ecco il video social sulle Mura di Bergamo per annunciare il lancio del nuovo tour; Pinguini Tattici Nucleari, teaser sui social: in arrivo nuovi concerti; I Pinguini Tattici Nucleari tornano in concerto, domani l'annuncio.
Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2027, date e prezzi dei bigliettiI Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 con un nuovo tour estivo che toccherà alcune delle principali città del Paese. L’annuncio è arrivato dopo la diffusione sui social di un ... quifinanza.it
I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour negli stadi. Date, città e biglietti: tutto quello che c’è da sapereROMA – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live insieme al comico Andrea ... dire.it
Hanno aspettato che qualcuno glielo chiedesse. Al bar, dal barbiere, in palestra, al bowling, perfino al cinema. La domanda era sempre la stessa: «Ma concerti non ne fate più». E i Pinguini Tattici Nucleari hanno risposto con un video teaser girato tra le Mura - facebook.com facebook