I Pinguini Tattici Nucleari arrivano a Bari con il loro Tour Stadi 2027 | la data

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro Tour Stadi 2027 e saranno a Bari per una data. La band ha rivelato l’evento dopo aver condiviso un video spoiler sui social, in cui scherzavano sull’attesa dei fan. La tournée porterà i musicisti sui palchi dei più importanti stadi italiani nel prossimo futuro. La data di Bari è stata comunicata ufficialmente.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che lascerà il segno nell'estate 2027. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi. 04 giugno 2027 – Bibione 08 giugno 2027 – Bologna 12 giugno 2027 – Torino 17 giugno 2027 – Milano 21 giugno 2027 – Padova 24 giugno 2027 – Bari