i misteri di garlasco visti da zanella

Domani alle 18, presso la sala conferenze dell’hotel Bastiani in piazza Gioberti, si terrà una presentazione pubblica del libro ’Nel sangue di Garlasco’ di Gianluca Zanella. L'evento, a ingresso libero, avrà come titolo ’23 minuti per uccidere, luci e ombre dentro il mistero di Garlasco’ e offrirà l'opportunità di approfondire alcuni aspetti della vicenda giudiziaria legata al caso.

Domani alle 18 nella sala conferenze dell’hotel Bastiani, in piazza Gioberti, Gianluca Zanella (nella foto) presenta il libro ’ Nel sangue di Garlasco ’ in un incontro pubblico (ad ingresso libero) dal titolo ’23 minuti per uccidere, luci e ombre dentro il mistero di Garlasco ’. L’evento è organizzato dalla Proloco cittadina presieduta da Andrea Bramerini in collaborazione con la Libreria Mondadori di Corso Carducci. "Tra perizie controverse, sospetti di riti occulti e l’ombra di un nuovo indagato – dicono gli organizzatori –, il delitto di Garlasco emerge come un labirinto giudiziario che sfida la verità ufficiale su Alberto Stasi. Gianluca Zanella ricostruisce diciotto anni di enigmi e documenti inediti, trasformando il sangue di Chiara Poggi nel cuore di un thriller reale tra giustizia e informazione".🔗 Leggi su Lanazione.it

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BOMBA GARLASCO: PARLANO BORILE E ZANELLA

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