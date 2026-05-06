L'avvocato di Andrea Sempio ha dichiarato che il suo assistito non ha mai visto i presunti video di Chiara, come riferito dal Tg1. La smentita arriva in seguito alle notizie circolate sulla possibile visione di filmati legati al caso di Garlasco. La difesa ribadisce che Sempio non ha mai avuto accesso a quei contenuti e che le informazioni diffuse non corrispondono alla realtà dei fatti.

Andrea Sempio non avrebbe mai visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Lo afferma l’avvocata Angela Taccia, legale del 38enne indagato per il delitto di Garlasco, smentendo la notizia data dal Tg1, che riferisce anche di intercettazioni inedite di Sempio in mano alla Procura di Pavia. “Non so da dove arrivi questa indiscrezione” dice Taccia, spiegando che durante l’interrogatorio di oggi non è stato fatto sentire alcun audio. I video di Chiara Poggi visti da Sempio, Angela Taccia smentisce il Tg1 Garlasco, l'interrogatorio di Andrea Sempio Le intercettazioni "commenti a programmi tv" I video di Chiara Poggi visti da Sempio,...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco e i presunti video di Chiara visti da Sempio, l'avvocato Angela Taccia smentisce il Tg1: "Non è vero"

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Angela Taccia, legale di Sempio a Sky TG24 ha dichiarato: "Perplessi di quello che è uscito, prima di trarre le conclusioni vogliamo ascoltare le varie intercettazioni audio. Noi non abbiamo sentito intercettazioni, sono stati esposti alcuni elementi a carico di - facebook.com facebook

Andrea Sempio arriva negli uffici della Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei pm, come già annunciato dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia. x.com