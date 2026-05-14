Due ministri sono stati coinvolti in situazioni di relazione extraconiugale, con i nomi delle rispettive partner rese note. Il primo è stato Gennaro Sangiuliano, che ha avuto un rapporto con Maria Rosaria Boccia, seguito da Matteo Piantedosi, il cui legame è con Claudia Conte. In entrambi i casi, le relazioni sono state riportate pubblicamente, attirando l’attenzione sui nomi dei coinvolti.

Il primo è stato Gennaro Sangiuliano con Maria Rosaria Boccia. Poi è toccato a Matteo Piantedosi con Claudia Conte. Ora è la volta di un terzo ministro attempato accusato di avere l’amante con la moglie che «sa tutto ». Il Foglio oggi parla con Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia tra i prediletti di Silvio Berlusconi, che racconta di una regola che bisogna osservare prima di nominare un ministro. Proprio per evitare situazioni del genere. La Regola del Trenta. «Prima di nominare un ministro, bisognerebbe fargli una semplice domanda, più utile di qualsiasi curriculum. Con quante donne sei stato? Perché se quello risponde meno di trenta, il ministro non lo può fare.🔗 Leggi su Open.online

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1727: The Prime Minister So Bad, They Named Delaware’s Largest City After Him - Spencer Compton

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I ministri con l’amante e la regola del trentaLa spiega l'inventore Andrea Ruggeri, un tempo deputato di Forza Italia e tra i prediletti di Berlusconi L'articolo I ministri con l’amante e la Regola del Trenta proviene da Open. msn.com