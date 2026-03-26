Scopre il tradimento del fidanzato gli imbratta l’auto e appende le chat con l’amante | la denuncia pubblica ad Altamura

Una donna di Altamura ha scoperto il tradimento del fidanzato e, in risposta, ha imbrattato la sua auto e ha esposto le conversazioni con l’amante in pubblico. L’episodio si è verificato nel Barese e ha attirato l’attenzione sulla decisione della donna di rendere noto il suo risentimento. La vicenda si è svolta senza ulteriori interventi di forze dell’ordine o azioni giudiziarie risultate pubbliche.

Rabbia e vendetta ad Altamura, nel Barese, dove una donna, scoperto il tradimento del compagno, ha deciso di rendere pubblico il torto subito. Armata di spray, ha imbrattato la Bmw dell’ex partner: sulla fiancata ha scritto « traditore », mentre sulla parte posteriore dell’auto «m****». Non solo, la donna ha attaccato sui vetri dell’auto numerose stampe delle conversazioni in chat tra l’uomo e quella che sarebbe la sua amante, offrendo così prove dirette del tradimento. Il gesto mentre l’uomo era al lavoro. Secondo quanto riportato, l’episodio si è verificato mentre l’uomo era al lavoro. Le immagini e i filmati dell’auto imbrattata dalla donna hanno rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione dei passanti e trasformando la vicenda in un fatto di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

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