La Civica Forlì Cambia scende in campo | trenta cittadini del quartiere a colloquio con assessori e consiglieri

Trenta cittadini del quartiere hanno partecipato a un incontro con assessori e consiglieri locali per discutere di questioni legate alla mobilità, alla sicurezza e alle prospettive future dell’area. L’appuntamento si è svolto in un luogo pubblico, offrendo ai residenti l’opportunità di esprimere direttamente le proprie opinioni e di ascoltare le proposte delle istituzioni. L’iniziativa fa parte di un percorso di confronto tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

Trenta residenti a confronto con assessori e consiglieri per parlare di mobilità, sicurezza e futuro del quartiere. Sabato mattina al Bar President è partita l'iniziativa di ascolto de La Civica Forlì Cambia, un tour nelle zone della città per raccogliere proposte e segnalazioni da portare in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate L'accusa del centrosinistra: "Assessori e consiglieri sempre nelle scuole, superato ogni limite. Pronti a segnalare"Scuole “invase da assessori e consiglieri di maggioranza” e cioè dai di nuovo candidati della coalizione di centrodestra alle elezioni parziali... Flotilla, consiglieri e assessori del Pd di Parma indagati per il corteo di ottobreLa procura di Parma sta portando avanti un’indagine relativa a una manifestazione svoltasi nella città emiliana lo scorso 1 ottobre e tra i 21... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Forlì, Un caffè con La Civica, sabato il primo appuntamento nel quartiere Ronco; Pieri, messaggio al Pri: Non sono ‘contro’, si abbassino i toni; Spaccatura nel mondo repubblicano, il consigliere Pieri: Abbassare i toni per costruire un Pri più forte; Prime voci sul post Zattini. Può correre Bongiorno. Civici, rebus per il 2029. Pd, Ancarani parte in pole. La Civica agli alleati: Il dialogo sia costruttivo. Restiamo leali a ZattiniTiene banco nel dibattito politico forlivese l’uscita della consigliera Alessandra Ascari Raccagni dalle fila della Civica Forlì Cambia (oggi Pri-Lega), accompagnata in questi giorni da voci su ... ilrestodelcarlino.it Ascari Raccagni: Nessun atto notarile tra Pri e CivicaUn atto notarile firmato con la lista civica Forlì Cambia? Questo non corrisponde a verità. La consigliera comunale Alessandra Ascari Raccagni replica, tramite il Carlino, al segretario regionale ... ilrestodelcarlino.it La lista ‘Forlì Cambia’ ha perso Ascari Raccagni ed è stata attaccata dalla Lega "Il confronto politico va orientato al bene comune. Da noi risposte concrete". - facebook.com facebook