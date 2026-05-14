Al 19º Trofeo San Marino Master, il Nuoto Sub Faenza si è distinto conquistando un totale di 15 medaglie. La squadra ha ottenuto otto primi posti, seguiti da quattro secondi e tre terzi, dimostrando un risultato di rilievo nella competizione. La partecipazione si è conclusa con un bottino importante, rafforzando la presenza della squadra nel panorama dei master.

Ricco bottino per il Nuoto Sub Faenza al 19esimo Trofeo San Marino Master dove ha vinto otto medaglie d’oro, quattro d’argento e tre di bronzo. A questi piazzamenti la squadra faentina, composta da dodici atleti, ha aggiunto il 19esimo posto nella classifica per società sulle 94 iscritte. Mattatore è stato Alessandro Amadei (categoria M40) con vittorie nei 50 farfalla, 50 dorso e 50 stile libero, il quale ha anche ottenuto il miglior punteggio Super Master della società con 9121000. Medaglie, come è ormai abitudine, per Stefano Schiumarini (M65) presosi l’oro nei 50 farfalla e nei 200 misti ed il bronzo nei 50 dorso. Bene anche Luca Stroppa (M20) primo nei 200 rana e secondo nei 100 rana, Nicola Bruschi (M20) argento nei 100 dorso e Davide Ranieri (M20) terzo nei 100 dorso e nei 100 stile libero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I Master sbancano San Marino con 15 medaglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Nuoto Sub Faenza sugli scudi: i Master sbancano San Marino con 15 medaglieE’ stato di 8 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo il bottino del Nuoto Sub Faenza nello scorso weekend al 19° Trofeo San Marino Master di nuoto...

Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists

Si parla di: Nuoto Sub Faenza sugli scudi: i Master sbancano San Marino con 15 medaglie; Nuoto Sub Faenza: i nuotatori Master sbancano San Marino con 15 medaglie. Doppio successo della giovane staffetta maschile.

Nuoto Sub Faenza: i nuotatori Master sbancano San Marino con 15 medaglie. Doppio successo della giovane staffetta maschileQuindici medaglie e un doppio successo in staffetta per il Nuoto Sub Faenza al 19° Trofeo San Marino Master di nuoto, andato in scena nello scorso weekend ... ravennanotizie.it