Nuoto Sub Faenza sugli scudi | i Master sbancano San Marino con 15 medaglie

Nel fine settimana, la squadra di Nuoto Sub Faenza ha partecipato al 19° Trofeo San Marino Master di nuoto, portando a casa un totale di 15 medaglie. La squadra composta da 12 atleti ha conquistato 8 medaglie d'oro, 4 d'argento e 3 di bronzo. La partecipazione si è svolta presso la Multieventi Sport Domus di Serravalle, dove i nuotatori faentini si sono posizionati al 19° posto nella classifica generale.

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E’ stato di 8 medaglie d’oro, 4 d’argento e 3 di bronzo il bottino del Nuoto Sub Faenza nello scorso weekend al 19° Trofeo San Marino Master di nuoto alla Multieventi Sport Domus di Serravalle; inoltre la squadra faentina, composta da 12 elementi, ha ottenuto il 19° posto nella classifica per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canottaggio. Cussini sugli scudi a Piediluco. Medaglie al meeting under 15Due settimane di fuoco per il Cus Ferrara, che si conferma tra i protagonisti in questo avvio di stagione remiera. NUOTO IN APNEA. Sub Tridente conferma la tradizione, pieno di medaglie dal trofeo San MarinoGrande risultato per la Sub Tridente Silvano Caracchini al 16° Trofeo di Apnea Romagna e San Marino, andato in scena domenica 1 marzo, nella piscina... Argomenti più discussi: Nuoto Sub Faenza sugli scudi: i Master sbancano San Marino con 15 medaglie; Doppio oro per Davide Montevecchi (Nuoto Sub Faenza) al Campionato Libertas Esordienti; Nuoto Sub Faenza protagonista a Ravenna e nei regionali Libertas: pioggia di medaglie; Festa della Mamma di solidarietà nei Conad della provincia di Ravenna. Nuoto Sub Faenza: Doppio oro per Davide Montevecchi al Campionato Libertas EsordientiSono fioccate le medaglie per i portacolori del Nuoto Sub Faenza, anche se è mancata la vittoria, al 23° Meeting Città di Ravenna - 34° Trofeo Zaccaria di nuoto andato in scena alla piscina comunale ... ravennawebtv.it