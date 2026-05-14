I genitori hanno avviato un’azione inibitoria contro le piattaforme social Meta e TikTok, denunciando rischi e danni per i giovani utenti. Secondo quanto riferito, un episodio drammatico ha coinvolto un ragazzo, descritto come una tragedia accelerata da algoritmi e modalità di navigazione, che in sei mesi ha avuto conseguenze gravi. I genitori affermano di aver affrontato la situazione senza strumenti adeguati e chiedono misure per tutelare i minori dall’esposizione a contenuti potenzialmente dannosi.

Milano – "Per noi è stata una tragedia, probabilmente nata da altro, ma sicuramente accelerata, spinta da algoritmi e navigazioni, in sei mesi è stata come una malattia fulminante e noi eravamo senza armi". Dati dei minori non verificati. Sono parole di Irene Roggero, madre di una ragazzina di 12 anni che si è suicidata nel febbraio del 2024, e che assieme al marito e ad un'altra decina di famiglie, affiancate dal Moige-Movimento Italiano Genitor i e con lo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino, ha presentato un'azione civile di "inibitoria" contro Meta (Instagram e Facebook) e T ikTok. Ricorso con il quale hanno chiesto al Tribunale di Milan o "con urgenza" d i sospendere tutti gli account social, fino a che le piattaforme non si adopereranno con mezzi adeguati per controllare effettivamente l'età degli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I genitori sfidano Meta e TikTok, via all’azione inibitoria: “Pericoli e danni enormi per i nostri ragazzi”

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