I genitori organizzano una lotteria solidale per il Saffi-Alberti | raccolti quasi 8 mila euro per il futuro degli studenti

I genitori di una scuola locale hanno organizzato una lotteria solidale per finanziare attività e progetti futuri. L'iniziativa ha raccolto quasi 8 mila euro grazie alla partecipazione di studenti, famiglie e imprese della zona. L'evento ha visto coinvolti diversi soggetti, creando un'occasione di collaborazione tra comunità scolastica e realtà produttive del territorio. I fondi saranno destinati a sostenere le esigenze dell’istituto scolastico.

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