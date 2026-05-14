I genitori organizzano una lotteria solidale per il Saffi-Alberti | raccolti quasi 8 mila euro per il futuro degli studenti
I genitori di una scuola locale hanno organizzato una lotteria solidale per finanziare attività e progetti futuri. L'iniziativa ha raccolto quasi 8 mila euro grazie alla partecipazione di studenti, famiglie e imprese della zona. L'evento ha visto coinvolti diversi soggetti, creando un'occasione di collaborazione tra comunità scolastica e realtà produttive del territorio. I fondi saranno destinati a sostenere le esigenze dell’istituto scolastico.
Quando la comunità scolastica e il tessuto produttivo locale si incontrano, i risultati superano ogni aspettativa. È quanto accaduto con la lotteria solidale organizzata dal Comitato genitori dell'istituto Saffi-Alberti, che ha trasformato una serata di festa in un esempio concreto di solidarietà.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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