I costi dell’escursione e perché l’atollo di Vaavu è così amato dai turisti

Durante un'escursione subacquea in uno degli atolli più popolari, cinque italiani hanno perso la vita. L’incidente ha attirato l’attenzione sui costi dell’attività e sulle ragioni per cui questa destinazione riceve così tanti visitatori. I costi dell’escursione comprendono il prezzo delle guide, il noleggio dell’attrezzatura e le tasse per le autorizzazioni. L’atollo di Vaavu viene apprezzato per le sue acque cristalline, i fondali ricchi di fauna marina e le numerose possibilità di immersione.

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La tragedia accaduta a cinque italiani che sono morti durante un’escursione subacquea in uno dei posti marini più belli al mondo, l’arcipelago delle Maldive, pone una serie di interrogativi su come sia stato possibile ma soprattutto i rischi di quando si scende in grotte fino a 50 metri di profondità. I costi dell’escursione. Secondo i più importanti canali web di prenotazione, i costi per un safari boat nell’atollo di Vaavu può costare da un minimo di 162 euro al giorno fino a 400 euro: tutto dipende dal tipo di imbarcazione. Proprio la Duke of York, l’imbarcazione che ospitava i cinque italiani poi morti in profondità, adesso ha un costo di 246 al giorno: si tratta di un lussuoso liveboard che offre immersioni considerate spettacolari con pranzi o cene a bordo e il pernottamento nelle sue cabine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I costi dell’escursione e perché l’atollo di Vaavu è così amato dai turisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cosa sappiamo dell'atollo Vaavu, dove si trova e perché è pericolosoÈ stata diffusa oggi la notizia della morte di cinque nostri connazionali che si trovavano alle Maldive. Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti.