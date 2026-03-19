Convocati Francia l’elenco completo di Deschamps | da Maignan e Marcus Thuram tutti gli ‘italiani’

Il commissario tecnico della Francia ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le amichevoli contro Brasile e Colombia negli Stati Uniti. Tra i nomi figurano il portiere Maignan e Marcus Thuram, entrambi considerati italiani nel passato. L’elenco include altri atleti chiamati dal ct transalpino per le partite in programma. La selezione ufficiale è stata resa nota oggi.

Tonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana. Il motivo Stankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La mossa di Zanetti, ma c’è un’incognita col Como Mercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Conferenza stampa Runjaic: «Il Genoa è in forma, ha fatto tanti punti in casa. Sulla partita con la Juve.» Genoa, parla De Rossi: «Deve rimanere chiaro che non siamo ancora salvi, mancano ancora tantissimi punti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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