I contratti comunali ora avranno delle clausole salva-diritti umani
Dal prossimo aggiornamento, i contratti stipulati dal Comune di Bologna includeranno clausole che fanno riferimento diretto ai Principi guida delle Nazioni Unite sui diritti umani e le imprese. Questa decisione riguarda sia i contratti pubblici che gli appalti, con l’obiettivo di integrare nel settore pubblico un’attenzione più forte alle questioni legate ai diritti umani. La modifica si applica ai contratti in corso e a quelli futuri, con l’intento di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali nel settore delle forniture e dei servizi pubblici.
Nei contratti e negli appalti del Comune di Bologna ci saranno “riferimenti espliciti ai Principi guida delle Nazioni unite su imprese e diritti umani”. Lo scrive in una nota Coalizione civica, che riferisce dell’aggiornamento del Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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