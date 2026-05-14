I contratti comunali ora avranno delle clausole salva-diritti umani

Dal prossimo aggiornamento, i contratti stipulati dal Comune di Bologna includeranno clausole che fanno riferimento diretto ai Principi guida delle Nazioni Unite sui diritti umani e le imprese. Questa decisione riguarda sia i contratti pubblici che gli appalti, con l’obiettivo di integrare nel settore pubblico un’attenzione più forte alle questioni legate ai diritti umani. La modifica si applica ai contratti in corso e a quelli futuri, con l’intento di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali nel settore delle forniture e dei servizi pubblici.

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