Elezioni comunali 2026 Iodice | Verso una Marcianise dei diritti delle opportunità e dei valori

A poco più di due anni dalle prossime elezioni comunali, Marcianise si avvia a definire il proprio futuro politico. La candidata sindaco del centrosinistra, Maria Luigia Iodice, ha annunciato l’intenzione di costruire una coalizione ampia e inclusiva, sottolineando l’importanza del lavoro svolto fino a ora da dirigenti, candidati e militanti nel preparare questa fase.

La candidata sindaco del centrosinistra annuncia l’apertura del confronto con associazioni, comitati e parti sociali, puntando a un’amministrazione stabile, inclusiva e orientata alla riduzione delle disparità sociali Marcianise si prepara a vivere una nuova fase politica. La candidata sindaco del centrosinistra, Maria Luigia Iodice, traccia il percorso per la costruzione di una coalizione ampia e inclusiva: “Il lavoro svolto finora dai dirigenti, dai candidati e dai militanti è stato importante – ha dichiarato – e voglio ringraziare tutti per il senso di responsabilità dimostrato in questa prima fase di costruzione della coalizione e delle alleanze”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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