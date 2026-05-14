I contrari alla raccolta puntuale | Chiederemo un rimborso

Un gruppo di cittadini ha annunciato che non effettuerà il pagamento delle bollette relative alla tariffa puntuale, annunciando inoltre che chiederà un rimborso. La posizione è stata comunicata dopo aver espresso contrarietà alla modalità di raccolta dei rifiuti. La questione riguarda la modalità di calcolo e applicazione delle tariffe, che alcuni utenti considerano ingiuste o non trasparenti. La situazione coinvolge direttamente le utenze domestiche interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui