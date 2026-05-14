I contrari alla raccolta puntuale | Chiederemo un rimborso
Un gruppo di cittadini ha annunciato che non effettuerà il pagamento delle bollette relative alla tariffa puntuale, annunciando inoltre che chiederà un rimborso. La posizione è stata comunicata dopo aver espresso contrarietà alla modalità di raccolta dei rifiuti. La questione riguarda la modalità di calcolo e applicazione delle tariffe, che alcuni utenti considerano ingiuste o non trasparenti. La situazione coinvolge direttamente le utenze domestiche interessate.
Un gruppo di cittadini si dichiara pronto alla riserva di pagamento delle bollette della tariffa corrispettiva puntuale. Eleonora Poli, referente del gruppo “No raccolta puntuale a Piacenza”, rende nota l’iniziativa. «A seguito dell’arrivo delle prime bollette ai cittadini del comune di Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Raccolta rifiuti a San Giuliano Terme: parte la sperimentazione per la tariffazione puntualeUltimi giorni a San Giuliano Terme per ritirare i sacchi grigi, con l'apposito codice identificativo rfid associato al nucleo familiare: come...
Residenti di via Petroni contrari al centro raccolta: "Rifiuti sotto casa e immobili che non valgono più niente"I residenti di via Domenico Patroni, dove da alcuni giorni, segnatamente dal 19 febbraio, sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo...