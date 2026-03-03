Residenti di via Petroni contrari al centro raccolta | Rifiuti sotto casa e immobili che non valgono più niente

I residenti di via Petroni sono contrari al nuovo centro raccolta, lamentando la presenza di rifiuti sotto casa e il deprezzamento degli immobili. A via Domenico Patroni, invece, i lavori per il centro comunale di raccolta sono iniziati il 19 febbraio e sono finanziati con fondi del Pnrr. La popolazione manifesta disappunto riguardo alle modifiche in corso nel quartiere.

I residenti di via Domenico Patroni, dove da alcuni giorni, segnatamente dal 19 febbraio, sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta finanziati con fondi del Pnrr, non l'hanno presa bene.