I conti dei Quartieri

Nelle zone periferiche di Firenze si fa strada l’idea di un ritorno al decentramento, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione comunale. Le proposte mirano a rafforzare i servizi e l’autonomia nei diversi quartieri, cercando di rispondere alle esigenze delle comunità locali. La discussione pubblica si concentra sulle modalità di attuazione e sui tempi previsti per questa riforma. Finora, non sono state fornite date precise né dettagli concreti sulle procedure.

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