I conti dei Quartieri
Nelle zone periferiche di Firenze si fa strada l’idea di un ritorno al decentramento, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione comunale. Le proposte mirano a rafforzare i servizi e l’autonomia nei diversi quartieri, cercando di rispondere alle esigenze delle comunità locali. La discussione pubblica si concentra sulle modalità di attuazione e sui tempi previsti per questa riforma. Finora, non sono state fornite date precise né dettagli concreti sulle procedure.
Il ritorno del decentramento nei Quartieri fiorentini, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, sembra essere più vicino. Una delibera ufficiale ancora non c’è, ma il provvedimento potrebbe approdare nelle prossime settimane sul tavolo della giunta guidata dalla sindaca Sara Funaro. Nel frattempo, però, i contatti con i cinque presidenti sarebbero già partiti da tempo. Più incontri, più confronti, con l’obiettivo di anticipare quella che Palazzo Vecchio considera una delle linee politiche contenute nel programma di mandato: riportare una parte delle decisioni e delle risorse direttamente sui territori. Sul piatto ci sarebbero 300mila euro complessivi.🔗 Leggi su Lanazione.it
A PIEDI nei QUARTIERI PEGGIORI di MILANO..
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