Dopo la vittoria a Sanremo Sal Da Vinci lancia il tour estivo | finale con due concerti all’Arena Flegrea

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci annuncia l'avvio del suo tour estivo, che prevede numerosi concerti in diverse località italiane. La tournée si concluderà con due spettacoli all’Arena Flegrea, dove il cantante si esibirà di fronte ai suoi fan. La serie di appuntamenti si inserisce nel calendario dell’estate musicale 2026.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026. Una tournée che porterà l’artista napoletano in alcune delle principali arene e festival italiani e che si concluderà con due concerti evento nella sua città, all’Arena Flegrea, il 25 e 26 settembre. Il tour partirà il 18 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica e accompagnerà l’artista per tutta l’estate attraversando l’Italia con una serie di tappe nei principali spazi dedicati alla musica dal vivo. La tournée è prodotta e organizzata da Vivo Concerti e rappresenta il primo capitolo di una stagione live particolarmente intensa per il cantante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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