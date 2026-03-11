Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la canzone Per sempre sì, ha ricevuto oggi la medaglia della città di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi. Il riconoscimento è stato consegnato nella sala dei Baroni del Maschio Angioino in un momento di celebrazione che unisce successo nazionale e orgoglio locale. L’artista, a 57 anni, si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 e ha confermato lo spostamento del suo tour previsto in America. Durante la cerimonia, il cantante ha invitato i fan a non cedere alle provocazioni, sottolineando come le polemiche siano destinate a passare mentre la musica rimane nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci: medaglia d’onore e tour USA post-Sanremo

Articoli correlati

Leggi anche: Musica, Sal da Vinci: prima Sanremo, poi il tour nei teatri

Il Sindaco Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi...

SAL DA VINCI: DALL’AMERICA AL TRIONFO DI SANREMO 2026!

Contenuti utili per approfondire Sal Da Vinci medaglia d'onore e tour...

Temi più discussi: Sal Da Vinci: la festa per la vittoria a Sanremo e la targa della città di Napoli; Sal Da Vinci cancella la festa per il piccolo Domenico: il gesto commovente dopo Sanremo 2026 (e Napoli lo omaggia); Il sindaco di Napoli Manfredi conferirà la medaglia della città a Sal Da Vinci; Sal Da Vinci, la festa a Napoli dopo Sanremo: È il vostro premio. Polemiche? Non rispondete.

Sal Da Vinci riceve Medaglia Città: Basta polemiche e fake! E' una canzone d'amoreGioia grande per Sal Da Vinci. Mattinata di forti emozioni per il cantante napoletano che ha appena trionfato a Sanremo con 'Per Sempre, sì'. Per questo motivo ha ricevuto dalle ... tuttonapoli.net

Sal Da Vinci riceve dal sindaco la medaglia della città di NapoliIl mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta, ha detto il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2026, ... tg24.sky.it

Ecco cosa si sono detti Sal Da Vinci e il premier Meloni mdst.it/4bCGbd1 - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com