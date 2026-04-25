Auto elettriche cinesi | il rischio spionaggio che allarma il mondo

Recentemente, un ex ufficiale ha segnalato possibili rischi di spionaggio legati ai veicoli elettrici cinesi presenti in Canada. Secondo le sue dichiarazioni, i veicoli potrebbero raccogliere e trasmettere dati sensibili senza autorizzazione. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità e le aziende del settore, preoccupate per la sicurezza delle informazioni e le implicazioni di un eventuale utilizzo improprio dei dati raccolti.

? Cosa sapere L'ex ufficiale Neil Bisson segnala rischi di spionaggio per i veicoli elettrici cinesi in Canada.. Polonia e Regno Unito vietano l'accesso ai mezzi cinesi nei siti militari nazionali.. Durante un’audizione parlamentare canadese, l’ex ufficiale dei Servizi di intelligence Neil Bisson ha segnalato come i veicoli elettrici prodotti in Cina possano fungere da strumenti di sorveglianza per il regime comunista, sollevando allarmi sulla sicurezza nazionale globale. La preoccupazione espressa da Bisson, che ha maturato diciotto anni di esperienza nei servizi segreti, tocca il cuore della tecnologia automobilistica moderna. A differenza delle vecchie auto a combustione, i modelli elettrici sono dotati di una fitta rete di sensori progettati per interagire con l’ambiente e l’utente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto elettriche cinesi: il rischio spionaggio che allarma il mondo auto CINESI [ AFFARI oggi, PROBLEMI domani ] Notizie correlate Dongfeng in Norvegia: auto elettriche cinesi vicino a base NATO, sicurezza a rischio e nuove tensioni logistiche.La casa automobilistica cinese Dongfeng ha siglato un accordo preliminare per costruire un impianto di produzione di auto elettriche vicino a... Auto elettriche cinesi: gli 007 tedeschi lanciano l'allertaL'intelligence tedesca ha lanciato un allarme sulla sicurezza delle auto elettriche provenienti dalla Cina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Futuro delle auto elettriche? Entro il 2040 saranno il 90% (in Cina); Il CEO di Ford attacca le auto elettriche cinesi: fuori dall'America; Nuove auto cinesi arrivano in Italia, SUV ibridi compresi, con GWM; Sale l’export di auto elettriche cinesi. Ma la domanda interna resta debole. Hyundai IONIQ V, una prima assoluta per la CinaDerivato dal concept VENUS, IONIQ V presenta un nuovo linguaggio di design che caratterizzerà la gamma EV di Hyundai in Cina ... formulapassion.it AUDI fa debuttare al Salone di Pechino E7X, il Suv elettrico per la CinaROMA - Forte di oltre 10 milioni di clienti, Audi continua ad accelerare sul mercato cinese. Al salone dell’auto di Pechino, la casa presenta alcune novità sviluppate ad hoc per le esigenze degli auto ... repubblica.it Sempre più auto elettriche anche nei servizi di pubblica utilità-emergenza-urgenza-fdo (anche carri funebri… reputo l’utilizzo molto intelligente per cortei, silenziosità ecc) mi fanno ben sperare che la colonnina di ricarica funga anche da presidio di NON interr - facebook.com facebook Il @Tg1Rai applaude alle immatricolazioni record di auto elettriche in Italia nel 1°trimestre 2026.... senza però menzionare l'effetto 'bolla' dovuto ai bonus senza senso fino a 11mila€/auto... fondi #PNRR letteralmente buttati. #autoelettrica x.com