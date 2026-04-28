Salute mentale e potenziamento della copertura degli screening oncologici incontro al Molo trapezoidale

Al Molo trapezoidale si è tenuto un incontro dedicato alle politiche di equità nella salute, con un focus particolare sul rafforzamento della copertura degli screening oncologici. L’appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore sanitario, che hanno discusso strategie e interventi per migliorare l’accesso ai servizi di prevenzione. La discussione si è concentrata su iniziative concrete per aumentare la partecipazione della popolazione agli screening.

Al Molo trapezoidale si parla di politiche di equità nella salute e di potenziamento della copertura degli screening oncologici. È previsto per domani, mercoledì 29 aprile, l'appuntamento promosso dall’Asp dedicato alla presentazione delle attività del Programma nazionale equità nella salute.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Verso il referendum costituzionale, un convegno sulle ragioni del sì al Molo TrapezoidaleIn vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo per sabato prossimo (7 marzo) è stato organizzato un convegno aperto a tutti sulle ragioni... Prevenzione e salute sul lavoro: screening oncologici e Hcv gratuita con Formedil e Cassa EdileFormedil Foggia e la Cassa Edile di Capitanata, in collaborazione con lo Spesal della Asl Foggia e con il supporto del Centro Screening Oncologico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I lavori parlamentari della settimana dal 27 al 30 aprile; Sanità, Anelli (FNOMCeO): Riforma SSN condivisibile, ma senza risorse rischia di rimanere sulla carta; Audizione su Ddl delega per la riforma del SSN: La riforma sia contestuale e coordinata rispetto al Piano sanitario nazionale; Sanità: l’idea di riforma che fa tutti scontenti. Rapporto sulla salute mentale, la maggioranza dei servizi è erogata dagli infermieriIl ministero della Salute ha presentato il Rapporto sulla salute mentale 2024. Il documento è la più ricca fonte di informazioni sul tema. nursetimes.org Salute mentale, l’allarme della UIL Liguria: Sistema sotto pressione, servono più servizi sul territorioUIL Liguria richiama con forza l’attenzione sul tema della salute mentale, su un sistema sempre più sotto pressione. A evidenziarlo sono i dati contenuti nel Rapporto 2024 del Ministero della Salute e ... lavocedigenova.it A Palazzo Pirelli abbiamo acceso un faro sulla salute mentale dei giovani: un’emergenza che chiama in causa sanità, scuola, famiglie e istituzioni. Confronto chiaro: serve intercettare prima il disagio e costruire una rete che non lasci indietro nessuno. x.com “Sono tenuto prigioniero contro la mia volontà (…). Mi riempiono di droghe per farmi morire” Andrea Nardinocchi è tornato sul suo profilo Instagram palesando condizioni preoccupanti legate alla sua condizione di salute mentale facebook