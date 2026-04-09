Le arti migliorano la salute mentale | la ricerca dal professor Sacco della D’Annunzio pubblicata su un’importante rivista di settore

Un nuovo studio pubblicato su Nature Reviews Psychology analizza i meccanismi con cui le arti influenzano positivamente la salute mentale. La ricerca, condotta anche da un professore di un'università italiana, rappresenta il primo lavoro sistematico di questo tipo. Lo studio si concentra sui processi attraverso cui le attività artistiche possono contribuire al benessere psicologico, offrendo approfondimenti su questo legame.

Su Nature Reviews Psychology, importante rivista di settore, è stato pubblicato il primo studio sistematico sui meccanismi attraverso cui le arti migliorano la salute mentale, realizzata anche da un professore della “D’Annunzio”: Pier Luigi Sacco. L’articolo, co-firmato da Daisy Fancourt. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

“Instagram? Ho troppa paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo. Ma sto spendendo un sacco di soldi su Substack”: così Emma StoneHa girato uno spot che andrà in onda durante il Super Bowl e lo ha fatto con Yorgos Lanthimos, che l’ha diretta più volte sul grande schermo.

Dieta e salute mentale negli adolescenti: cosa dice la ricercaUn nuovo studio condotto da ricercatori della Swansea University suggerisce che il modo in cui gli adolescenti mangiano potrebbe avere un impatto...