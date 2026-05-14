I cattolici in Italia rafforzano la loro presenza, inviando un segnale chiaro a Schlein e Conte. La volontà di mostrare di essere un elemento presente nel panorama politico si manifesta anche attraverso iniziative e prese di posizione, indipendentemente dal contesto di appartenenza, che siano nel Pd o altrove. La questione riguarda la rappresentanza e il ruolo di questa componente nel dibattito pubblico, senza che siano stati ancora definiti alleanze o scelte precise.

AGI - Un campanello suonato a Schlein e Conte per dire che i cattolici ci sono. Se nel Pd o fuori, con un proprio soggetto, si vedrà. Paolo Ciani, deputato indipendente eletto nelle file dem, spiega così l'obiettivo dell'evento di sabato 16 maggio all'Auditorium Antonianum di Roma: "Più che il tema dentro o fuori dal Partito Democratico, la novità è che soggetti diversi decidono di promuovere una iniziativa comune; già con Demos e altri avevamo promosso Rete Civica Solidale e ora gli stessi soggetti e con Comunità Democratica, che è l'associazione creata da Graziano Delrio, promuoviamo un evento per discutere di argomenti che riteniamo importanti".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I cattolici serrano i ranghi, 'campanello' per il Schlein e Conte

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