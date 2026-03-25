Nel dibattito politico, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la leader del Partito Democratico di preparare un'alleanza strategica che potrebbe danneggiare il governo. La discussione si concentra sulle possibili alleanze e sui giochi di potere tra i principali partiti, mentre il campo largo sembra attraversare una fase di incertezza e tensione, riprendendo le divisioni già emerse in passato.

Come l'Olandese volante, il vascello fantasma che solca i mari in eterno. Senza una meta. È il destino del campo largo, che dopo la vittoria referendaria riprende a dilaniarsi esattamente nello stesso punto in cui si era fermato. Uniti contro Giorgia Meloni, terribilmente divisi sulla propria leadership. Subito dopo l'apertura delle urne, il primo a muoversi sulla scacchiera è stato l'astuto Giuseppe Conte, che ha dato il via libera alle primarie «senza apparati». Uno scacco matto che ha rabbuiato Elly Schlein proprio nel giorno della festa. La segretaria pensava di aver risolto la pratica con la vittoria del No, facendo di fatto i conti senza l'oste. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte contro Schlein: con chi prepara il trappolone

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