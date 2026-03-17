Giorgia Meloni parteciperà al prossimo episodio di Pulp Podcast, mentre Elly Schlein ha rifiutato l’invito e Giuseppe Conte non ha ancora risposto. Il dibattito tra i tre figure rimane aperto, ma solo la leader di Fratelli d’Italia ha confermato la presenza. La discussione è tra le più attese del momento, attirando l’attenzione sull’assenza di alcune tra le principali personalità politiche.

Il confronto più atteso del momento vedrà protagonista Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast, mentre Elly Schlein ha declinato l’invito e Giuseppe Conte non ha fornito alcuna risposta. La puntata in questione uscirà giovedì e si propone come uno spazio di dibattito ampio che cerca di includere voci diverse sul tema del referendum. La scelta di invitare il primo ministro italiano nasce dalla volontà di offrire un palcoscenico per discutere le posizioni contrapposte, ma l’assenza di alcuni leader dell’opposizione crea un vuoto significativo nel dibattito pubblico previsto. Gli organizzatori sottolineano come siano stati fatti tentativi multipli per coinvolgere anche la segretaria del Partito Democratico e il presidente del Movimento 5 Stelle, senza però ottenere esiti positivi da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni accetta, Schlein e Conte no: il vuoto del dibattito

Articoli correlati

Leggi anche: Meloni da Fedez a spiegare le ragioni del Sì. Schlein e Conte non vanno

Scontro Meloni-Schlein dopo il dibattito in Parlamento: “Nessuna clava”. La replica: “Sta facendo tutto da sola”Lo scontro politico tra governo e opposizioni prosegue anche dopo il dibattito parlamentare sulla crisi internazionale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Meloni accetta

Temi più discussi: Schlein: Meloni ha chiamato sul conflitto ma ora chieda a Trump di fermarsi. E faccia subito qualcosa sulle accise; Schlein: Governo insofferente a controlli e contrappesi, sui rincari trascura le famiglie; Botta e risposta Meloni-Schlein sulla crisi in Iran: Appello sincero, mi hanno insultata. Fa tutto da sola; Schlein a Meloni, posi la clava. Chi ci guarda merita spettacolo diverso.

Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast: Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato(Adnkronos) – Fedez con Mr. Marra intervista la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp Podcast. In vista della puntata che sarà online giovedì 19 marzo, il rapper sul proprio profilo Instagr ... msn.com

Referendum, Schlein a La7: Stupratori liberi col No? Ma Meloni pensa che gli italiani siano stupidi? È il suo governo ad aver rimpatriato Al-MasriSe vince il No, stupratori liberi e bambini strappati alle madri? Ma vi pare normale che una presidente del Consiglio dica cose del genere? Pensa che gli italiani siano stupidi?. La leader del Pd El ... ilfattoquotidiano.it

Referendum. Speranzon (FdI): Minacce a Meloni da chi non accetta governo scelto da italiani lavocedelpatriota.it/referendum-spe… via @vocedelpatriota x.com

Sal Da Vinci smentisce che la sua canzone “Per sempre sì”, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo 2026, sia stata richiesta dalla premier Giorgia Meloni per la campagna referendaria a favore del Sì. Racconta di una telefonata di appena 30 secondi in cui M - facebook.com facebook