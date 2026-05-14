I ’Beach Lovers’ e gli studenti ’puliscono’ il Giglio

Tre calette dell’Isola del Giglio sono state pulite da gruppi di appassionati di spiagge e studenti, che hanno rimosso rifiuti e detriti lasciati in loco. Durante le operazioni sono state recuperate anche una maxi-boa inquinante e altri materiali abbandonati in acqua e sulla spiaggia. L’intervento si è svolto in diverse aree dell’isola, coinvolgendo volontari locali e scolastici.

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L’onda dei ’Beach Lovers’ travolge anche le scuole: pulite all’ Isola del Giglio tre calette e recuperata una maxi-boa inquinante. I ’Beach Lovers’ e le scuole medie del Giglio insieme per una missione speciale avvenuta a Cala Cupa, Cala di Mezzo e Capo Marino. Dopo un weekend con ben 60 sacchi raccolti tra la Cala dello Smeraldo (insieme ai ragazzi dell’associazione Skeep di Grosseto), Cala del Corvo, il Pertuso, Bonsere e il Lazzaretto, il gruppo non si è fermato e ha proseguito la propria opera di pulizia. Mentre i volontari si davano da fare tra Cala Cupa e Cala di Mezzo, i ragazzi delle scuole medie sono stati i veri protagonisti. Prima una lezione ’a cielo aperto’ con Marina Aldi, guida ambientale ufficiale dell’Ente Parco, per scoprire quanto è delicato il nostro ecosistema, e subito dopo tutti in azione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ’Beach Lovers’ e gli studenti ’puliscono’ il Giglio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gli studenti puliscono il pianeta dei grandiDai banchi di scuola fino a un’esperienza diretta sul territorio, per mettere in campo un impegno collettivo che coinvolga anche le nuove generazioni. Fontespina: studenti e volontari puliscono il mareVolontari e istituzioni si ritrovano a Fontespina per il terzo appuntamento delle Giornate blu, un’iniziativa che trasforma la pulizia del litorale... Temi più discussi: Tutti pazzi per l'ambiente: l'energia dei Beach Lovers e di 32 bimbi delle scuole fa splendere l'isola!; Beach Lover, oltre 70 sacchi raccolti all’Isola del Giglio; I ’Beach Lovers’ e gli studenti ’puliscono’ il Giglio; Non ci ferma nessuno: i Beach Lovers superano i 70 sacchi per un Giglio più pulito!. Giglio, Beach Lovers e scuole insieme per la pulizia dell'isola: recuperata una maxi boa - Il Giunco x.com Giglio, l'onda dei Beach Lovers travolge anche le scuole: pulite tre calette e recuperata una maxi-boa inquinante!I Beach Lovers e le scuole medie del Giglio insieme per una missione speciale: ieri abbiamo riportato bellezza a Cala Cupa, Cala di Mezzo e Capo Marino! Dopo un weekend pazzesco, con ben 60 sacchi rac ... giglionews.it Non ci ferma nessuno: i Beach Lovers superano i 70 sacchi per un Giglio più pulito!Altra giornata super intensa (ma bellissima) per i nostri Beach Lovers! Oggi ci siamo organizzati in due squadre: il primo gruppo ha iniziato la maratona di buon mattino ripulendo la scogliera a sud d ... giglionews.it