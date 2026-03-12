Fontespina | studenti e volontari puliscono il mare

A Fontespina, studenti e volontari si sono riuniti per il terzo appuntamento delle Giornate blu, un’uscita dedicata alla pulizia del mare e della spiaggia. L’attività ha visto coinvolte diverse persone che hanno raccolto rifiuti lungo il litorale, contribuendo alla tutela dell’ambiente marino. L’iniziativa ha coinvolto anche rappresentanti delle istituzioni locali.

Volontari e istituzioni si ritrovano a Fontespina per il terzo appuntamento delle Giornate blu, un'iniziativa che trasforma la pulizia del litorale in un atto di responsabilità collettiva. L'evento, previsto per marzo 2026 nell'area floristica Tre Case, vede l'Amap collaborare con Legambiente e Marche a rifiuti zero per tutelare il mare. La presenza degli studenti del liceo Leonardo da Vinci di Civitanova segna un passaggio generazionale nella cura dell'ambiente costiero marchigiano. Non si tratta solo di raccogliere rifiuti, ma di catalogarli secondo standard europei, creando una rete di collaborazione che durerà fino a novembre dello stesso anno.